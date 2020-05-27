Правоохранители должны заняться высказываниями руководителя ОО «Всеукраинская дорожная ассоциация», «антикоррупционера» Артема Гриненко, который организовал информационную атаку на главу «Укравтодора» Александра Кубракова

Об этом пишет телеведущий и блоггер Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

Ранее Гриненко работал помощником депутата из БПП Артура Герасимова, а после этого возглавил ГАК «Автомобильные дороги Украины».

«Цитаты от Гриненко претендуют на нетленность: «Будем сбивать, Пока не будет того, кто будет с нами работать». Или «Бери взятки. Взятки брали все главы «Укравтодора», но не выкидывали с рынка наши компании. Вот что он сделал». Это жесть, по-моему, на которую должно быть немедленная реакция правоохранительных органов», - отметил Иванов.

"БЕРИ, БЛ@ДЬ, ВЗЯТКИ". Відео, про яке я щойно говорив у стрімі на своєму ютуб-каналі. Голова «Укравтодору» Кубраков виклав записи розмов керівника ГО «Українська дорожня асоціація» Гриненка, яка об’єднала штатних розпильщиків автодорожніх бюджетів і яка зараз переживає скрутні часи у зв’язку з «Великим будівництвом». Гриненко (до речі, колишній помічник депутата Артура Герасимова) розповідає, як він при за допомогою інформаційних атак планує прибрати з посади Кубракова. Цитати претендують на нетлінність. «Будем сбивать, пока не будет того, который будет с нами работать». Або «Бери, блять, взятки. Взятки брали все главы «Укравтодора», но не выкидывали с рынка наши компании. Вот чтот он сделал». Це довбана жерсть, як на мене, на яку має бути негайна реакція правоохоронних органів. Ну а найприкріше особисто для мене те, що ці розмови компрометують та підривають довіру до програми журналістських розслідувань «Бігус.Інфо», яка в даній ситуації чомусь грає на боці Гриненка та його партнерів. Сподіваюсь, журналісти якось прокоментують цей збіг. Gepostet von Sergii Ivanov am Montag, 25. Mai 2020

Как сообщает «ТСН», на опубликованном видео записан разговор Гриненко, который говорит, что его задача «убрать Кубракова»: «Мне нужно, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией могли работать, а не то, что он сейчас устроил. Вот моя задача - как его убрать».

Также Гриненко утверждает, что Кубраков «не берет взятки» и ему это активно не нравится: «Бери взятки! Брали все главы «Укравтодора», но не выкидывали с рынка наши компании и другие компании. Вот что он сделал. Он сейчас, по сути, все компании послал. Его за это не хотят прощать».

Глава «Укравтодора» заявил, что записи и информацию передадут в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. «Меня атаковали лично, потому что «Укравтодор» не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса», - отметил Кубраков.

Из слов Гриненко на опубликованной записи, становится ясно, что он тесно сотрудничает с журналистами Bihus.Info, которые готовили расследование, посвященное «Укравтодору», и упоминает, что они уже почти месяц следят за Кубраковым.

В разговоре между анонимным собеседником и похожим на Гриненко голосом, последний заявляет, что вместо Кубракова будто будет назначен глава Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский. Однако и его уберут.

«Придет Сиротинский - будем сбивать Сиротинского. Тарас посидит месяц-полтора и будет то же самое. Будем сбивать следующего, пока не будет того, который с нами будет работать», - говорит голос, похожий на Гриненко.