Правоохранители должны заняться высказываниями руководителя ОО «Всеукраинская дорожная ассоциация», «антикоррупционера» Артема Гриненко, который организовал информационную атаку на главу «Укравтодора» Александра Кубракова
Об этом пишет телеведущий и блоггер Сергей Иванов на своей странице в Facebook.
Ранее Гриненко работал помощником депутата из БПП Артура Герасимова, а после этого возглавил ГАК «Автомобильные дороги Украины».
«Цитаты от Гриненко претендуют на нетленность: «Будем сбивать, Пока не будет того, кто будет с нами работать». Или «Бери взятки. Взятки брали все главы «Укравтодора», но не выкидывали с рынка наши компании. Вот что он сделал». Это жесть, по-моему, на которую должно быть немедленная реакция правоохранительных органов», - отметил Иванов.
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Как сообщает «ТСН», на опубликованном видео записан разговор Гриненко, который говорит, что его задача «убрать Кубракова»: «Мне нужно, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией могли работать, а не то, что он сейчас устроил. Вот моя задача - как его убрать».
Также Гриненко утверждает, что Кубраков «не берет взятки» и ему это активно не нравится: «Бери взятки! Брали все главы «Укравтодора», но не выкидывали с рынка наши компании и другие компании. Вот что он сделал. Он сейчас, по сути, все компании послал. Его за это не хотят прощать».
Глава «Укравтодора» заявил, что записи и информацию передадут в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. «Меня атаковали лично, потому что «Укравтодор» не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса», - отметил Кубраков.
Из слов Гриненко на опубликованной записи, становится ясно, что он тесно сотрудничает с журналистами Bihus.Info, которые готовили расследование, посвященное «Укравтодору», и упоминает, что они уже почти месяц следят за Кубраковым.
В разговоре между анонимным собеседником и похожим на Гриненко голосом, последний заявляет, что вместо Кубракова будто будет назначен глава Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский. Однако и его уберут.
«Придет Сиротинский - будем сбивать Сиротинского. Тарас посидит месяц-полтора и будет то же самое. Будем сбивать следующего, пока не будет того, который с нами будет работать», - говорит голос, похожий на Гриненко.