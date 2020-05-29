Погода на выходных 30-31 мая продолжит истязать украинцев дождями

О том, что циклоны никак не хотят покидать территорию нашей страны, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно прогнозу, на выходных в большинстве регионов Украины пройдут дожди, местами с грозами на Востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге.

При этом самый сильный дождевой удар будет в субботу вдоль северной границы Украины. А в воскресенье там уже покажутся прояснения.

Температура воздуха будет очень отличаться в разных регионах. Так, холоднее всего будет в западных областях, +9… +14 градусов. А теплее всего - на востоке и юге, +18… +22 градуса.

В Киеве 30 мая погода полностью будет под властью циклона. А в воскресенье, 31 мая, периодические дожди будут чередоваться с прояснениями.

Температура воздуха в столице ночью 10 + 12 градусов, днем ​​+15… +17 градусов.

Из-за влажной и относительно теплой погоды формируются туманы. Поэтому водителям нужно соблюдать крайнюю осторожность на дорогах, предупредила синоптик.

Потепление, предварительно, придет в Украину на следующей неделе. Однако о сухой и солнечной погоде речь пока не идет.

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