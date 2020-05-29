Стрельба в Броварах была вызвана конфликтом между перевозчиками и неизвестными лицами.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
На днях появилась информация, что рядом с остановками маршрутных такси в Броварах находятся неизвестные лица. Сегодня, 29 мая, между этими лицами и местными перевозчиками произошел конфликт, который перерос в стрельбу.
Вероятно, речь идет о перераспределении сфер влияния в сфере пассажирских перевозок.
Испытание для украинцев, обвал курса и новшество на границе – главное за ночь
Пугачева не выдержала нападок и сделала откровенное признание: «Да! Я старая и не могу…»
Озорной Пугачевой досталось за неприлично короткие шорты на прогулке с Лизой: «Похожа на головастика»
Новый перерасчет пенсий, кому добавят, а кто останется без денег: "С 1 июля вырастет на..."
Сейчас сообщается как минимум о 10 задержанных: мужчины из Винницы, Киева и Волынской области. У задержанных изъято охотничье и травматическое оружие.
По данным источника УНН, сейчас проверяется возможная причастность к конфликту структур, подконтрольных спортсмену и бизнесмену, экс-нардепу Владимиру Продивусу. С ним связаны различные бизнес-структуры в Броварах и Винницкой области. Он является председателем совета директоров Премьер-Финанс, основные предприятия которой расположены в Винницкой области.