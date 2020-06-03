Министерство финансов Украины обнародовало на своем сайте в разделе “Расходы на образование” информацию, что стоимость обучения студентов по государственному заказу составляет примерно 44,6 тыс. гривен. Это значительно выше цифр, которые назывались раньше. Предыдущее аналогичное исследование показало, что стоимость обучения "бюджетника" (без стипендии) составляет 28,4 тыс. гривен. А "бюджетника" (со стипендией) – 35 тыс. гривен.

Об этом сообшают "Українські новини" со ссылкой на информационное агентство УНИАН.

Выводы о более высокой стоимости высшего образования Минфин сделал на основе количественного и качественного анализа, последний из которых подготовил независимый грантовый центр Cedos, созданный бывшим министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, народным депутатом от партии "Голос" Инной Совсун на гранты Фонда Сороса.

Директором центра длительное время работал нынешний замминистра образования Егор Стадный, который настоятельно призывает поднять цену на контрактное обучение и привязать ее к стоимости подготовки бюджетников.

"Университеты, которые сейчас ставят цену на контракт 12–13 тыс. гривен, нечисты на руку и "подбирают" на сессиях. То есть зарплату официальную преподавателю высокую дать не можем, потому контракты низкие, а на сессиях – вольница, собирайте урожай", – заявил он в интервью "Украинской правде" в январе текущего года.

В развитие идей Стадного постановлением Кабмина №191 от 3 марта 2020 года была введена индикативная цена контракта в процентном отношении от стоимости бюджетного обучения: в 2020 году не менее 60% от средней стоимости подготовки 1 студента–бюджетника (44 тыс. гривен); в 2021 году – не менее 70%, в 2022 – не менее 80%.

Минфин не сообщил, кто оплачивал услуги центра Cedos и сколько стоило проведенное исследование. А также не пояснил, почему, выбирая структуру для независимой экспертизы расходов на образование, он предпочел центр Cedos.

Традиционно для подобной аналитики использовалась всеобъемлющая информации, которой располагают госорганы. В частности отчеты подведомственных Минфину бюджетных учреждений, таких как вузы, школы, райфинотделы, подразделения Госстата и Госказначейства, а так же министерств и ведомств.

По данным УНИАН, при цене контракта около от 44,6 тыс. гривен за обучение по специальностям экономиста, юриста, программиста, политолога, социолога, филолога, врачей всех специальностей, фармацевта, ветеринара, специалиста по транспорту и туризму, а также журналиста в 2020 году придется заплатить не меньше 26 тыс. гривен в год, в то время как в 2019-м эта сумма была в регионах ниже в 2–2,5 раза. Престижные вузы выставляют ценник от 36 тыс. гривен и выше. Так обучение профессии журналиста в Киеве обойдется не менее 39 тыс. гривен в год.