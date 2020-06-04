В сеть интернет попало видео, где сотрудница отдела мониторинга и аналитического обеспечения патрульной полиции Луцка Татьяна Хилюк засветилась с «веером» купюр в руках.

На видео девушка старательно пересчитывает деньги, складывает их веером и позирует на камеру. Передает Politeka.net со ссылкой на эфир телеканала "Аверс".

На съемке видно, что патрульная отсчитала из пачки денег 6 тысяч гривен. Голос за кадром задал ей вопрос, «все пройдет как они договаривались?», на что девушка ответила «да».

Журналисты телеканала ссылаясь на собственные источники отметили, что в руках Татьяны деньги, которые патрульные "заработали" на протяжении смены.

В сюжете показано также резонансное заявление одного из патрульных, который представился полицейским из Волыни и рассказал, что начальник полиции требует, чтобы патрульные ежемесячно платили ему деньги.

"Начальник Волынской полиции Клутень лично с меня требовал большую сумму денег — носить ежемесячно 200 долларов США. А если я не смогу справиться со своими обязанностями, чтобы шел искать другую работу", - сказал мужчина на видео.

Ранее сообщалось, что в городе Вишневое Киевской области бывший полицейский открыл огонь по прохожим.

Как сообщает Politeka.net, подробности инцидента опубликовала пресс-служба полиции Киевской области.

В ночь на 1 июня жители города сообщили о выстрелах на улице. По данным правоохранителей, нетрезвый водитель поссорился с несколькими людьми из-за парковки своего автомобиля. После замечания мужчина начал вести себя агрессивно, а затем достал пистолет начали палить по оппонентам.

Наряд патрульной полиции прибыл на место происшествия и задержал стрелка. Мужчина сам отдал правоохранителям устройство для стрельбы резиновыми пулями - его отправили на экспертизу. Пострадавшим вызвали "скорую помощь" и доставили в больницу. Эксперты установят, насколько тяжелые повреждения они получили.

Напомним, открыли стрельбу в центре Киева, съехались силовики: кадры ЧП.

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