Известный музыкант, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк обратился с мощным призывом к украинцам

Так, он заявил, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным спел бы ему песню "Путин ― х**ло".

Об этом он сообщил в чате-интервью 2018 году изданию Главред. Бронюк также отметил, что, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, украинцам не стоит искать виновных во всех своих бедах.

"Наверное, я бы спел ему песню харьковских футбольных фанов. Он все равно сдохнет, рано или поздно. Ну, хорошо, не будет его ― кого будем после того во всем винить? Может, вместо того, чтобы искать виноватых, нужно просто начать что-то делать тут, у себя? То есть мы можем говорить, что во всем, что происходит у нас в стране, виновен понятно кто. Потом пройдет год или два, или сколько, не станет его ― кто будет виноват?" ― высказал свою точку зрения Бронюк.

По его словам, украинцы должны объединиться, ведь сейчас наступило время, когда над нами нависла серьезная угроза со стороны Российской Федерации.

"Сегодня мы "отрежем" Донбасс, завтра - еще какую-то территорию. Друзья, давайте не резать "резать", а сплачиваться. Потому что мы уже увидели, что все может развалиться и именно, если этому не придавать значения и ничего не делать", - подчеркнул музыкант.

Он также отметил, что бывал на Донбассе и видел, как работала там пропагандистская машина.

"Мы работали во многих городах и местечках, мне приходилось общаться со многими людьми на этих территориях. Жителям Донбасса пропагандистская машина внушала, что они особенные. Российская пропагандистская машина там сидела и постоянно работала, доводя и внушая тамошнему населению, что они - не русские и не украинцы, они - сами по себе", - резюмировал Бронюк.

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