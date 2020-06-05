Известный музыкант, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк обратился с мощным призывом к украинцам

Так, он заявил, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным спел бы ему песню "Путин ― х**ло".

Об этом он сообщил в чате-интервью 2018 году изданию Главред. Бронюк также отметил, что, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, украинцам не стоит искать виновных во всех своих бедах.

Виктор Бронюк, ТіК

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"Наверное, я бы спел ему песню харьковских футбольных фанов. Он все равно сдохнет, рано или поздно. Ну, хорошо, не будет его ― кого будем после того во всем винить? Может, вместо того, чтобы искать виноватых, нужно просто начать что-то делать тут, у себя? То есть мы можем говорить, что во всем, что происходит у нас в стране, виновен понятно кто. Потом пройдет год или два, или сколько, не станет его ― кто будет виноват?" ― высказал свою точку зрения Бронюк.

По его словам, украинцы должны объединиться, ведь сейчас наступило время, когда над нами нависла серьезная угроза со стороны Российской Федерации.

украинцы, украина, флаг

"Сегодня мы "отрежем" Донбасс, завтра - еще какую-то территорию. Друзья, давайте не резать "резать", а сплачиваться. Потому что мы уже увидели, что все может развалиться и именно, если этому не придавать значения и ничего не делать", - подчеркнул музыкант.

Он также отметил, что бывал на Донбассе и видел, как работала там пропагандистская машина.

"Мы работали во многих городах и местечках, мне приходилось общаться со многими людьми на этих территориях. Жителям Донбасса пропагандистская машина внушала, что они особенные. Российская пропагандистская машина там сидела и постоянно работала, доводя и внушая тамошнему населению, что они - не русские и не украинцы, они - сами по себе", - резюмировал Бронюк.

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