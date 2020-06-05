Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик высказался о войне на Донбассе

По его мнению, война - это, в первую очередь, средство для наживы. А политическая верхушка якобы преследует свои материальные интересы в войне, которая происходит на Донбассе.

Такое заявление украинский боксер сделал журналистам портала Tribuna.com.

"Я думаю, что проблема в головах у людей. Война – это все равно средство наживы. Даже если это священная война по религиозным мотивам, то все равно верхушка преследует свои материальные интересы. Это может быть власть, полезные ископаемые и все остальное. Не бывает войны просто так, когда просто решили повоевать. Может, когда-то и было, за женщин, еще за кого-то", - заявил боксер.

Он также отметил, что война на Донбассе превратилась в бизнес. Кроме того, он назвал виновных в сражении на Донбассе. По его словам, во всем виноваты компании, производящие военную технику.

"Но сегодня это все бизнес. Устроили войну на Донбассе компании, производящие технику, которые зарабатывают на военной технике. Никто же не воюет, просто потому, что кто-то кого-то оскорбил. Воюют потому, что там есть нефть, какие-то стратегические территории, интересы", - подчеркнул боксер.

Отвечая на вопрос, кто больше виноват в конфликте Украины и России, Гвоздик выразил мнение, что обе стороны: " Я вас умоляю. Виноваты обе".

Также Гвоздик высказал собственную версию, почему украинцы и россияне стали врагами:

"Почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не из-за того, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы верить, что на нас русские напали? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю".



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