Министерством цифровой трансформации Украины был вынесен на всеобщее обсуждение законопроект "О виртуальных активах"
С момента публикации проекта многие представители правовой сферы, блокчейн-индустрии, а также IT-сектора уже предоставили свою критику и предложения по его совершенствованию. Главные вопросы и споры вызвала классификация виртуальных активов на две категории. Даже без проведения глубокого анализа заметно, что в проекте достаточно неточностей и путаницы формулировок, трактовка правового статуса виртуальных активов, в частности обеспеченных токенов, размыта. А это дает зеленый свет проведению спекуляций с виртуальными активами в будущем.
Также высказываются опасения того, что принятие закона в подобном виде даст совершенно противоположный эффект и станет тормозящим фактором развития рынка информационных технологий в Украине.
Представители НИЦ блокчейн-решений выдвинули и уже направили ряд своих замечаний и считают, что «однобокий взгляд на технологию блокчейн и умышленно ошибочное определение виртуального актива как особого вида имущества не позволяет авторам проекта Закона Украины «О виртуальных активах» увидеть перспективу использования технологии распределенного реестра (блокчейн) для операций с имуществом, которые будут понятны для бухгалтерского и налогового учёта».
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Мнение по данному поводу также высказывала глава Блокчейн Ассоциации Украины Наталья Дрик:«Security-рынок в Украине на данный момент не работает. Как именно работать с «субстанцией» с признаками security вообще не понятно, что требует в будущем проработки и технической, и юридической».
Со своей стороны разработчики проекта закона «О виртуальных активах» объявили текущую версию неокончательной и заявили, что открыты к замечаниям и предложениям представители блокчейн сообщества и бизнеса.
С направленными предложениями и замечаниями НИЦ Блокчейн-решений можно ознакомиться по ссылке.