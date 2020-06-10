Известный украинский писатель Юрий Винничук рассказал, что думает о территории Донбасса

Так, он назвал весь Донбасс раковой опухолью Украины. По его словам, речь идет не только об "Л/ДНР". Винничук уверен, что от нее нужно как можно скорее избавиться.

Такое мнение он озвучил для журналистов портала Zbruc.

"Донбасс, совершенно все, не только "Л/ДНР" – это раковая опухоль, которой лучше навсегда избавиться", – отметил писатель.

Он также процитировал слова Олеся Гончара:

"Ибо метастазы задушат всю Украину! Что дает Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология! Единственную украинскую школу – и ту затравили ... Нет, пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью... А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж".

Винничук согласился с Гончаром, отметив, что жители Донбасса за отдельными исключениями никогда не будут украинцами.

"Донбасс будет нас постоянно тянуть в совок, в русский язык, в "дедываевали", в колорадские ленточками и пионерские отряды. Уже сейчас отдельные донбасские переселенцы, оказавшиеся во Львове или Польше, ведут себя как наглые завоеватели, общаются принципиально на русском с обязательными матами. На замечание взрываются агрессией, работая в службе сервиса, переходить на украинский отказываются, гордо заявляя, что они с Новороссии", – отметил писатель.

Он добавил, что теперь бандиты с Донбасса "попрут в Галичину скупать недвижимость с еще большим размахом".

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