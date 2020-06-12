На пресс-конференции председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный рассказал об основных направлениях работы на новом посту

Об этом пишет председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua.

"Сегодня состоялась моя пресс-конференция в информационном агентстве Украинские Новости. На ней я озвучил свои первые шаги на посту председателя Госэкоинспекции.

Шаг 1. Госэкоинспекция должна получить СТАТУС правоохранительного органа.

В настоящее время согласно Закону «О защите окружающей среды» Госэкоинспекция только выполняет функции правоохранительного органа, соответствующий статус с инспекцией пока не закреплен.

Необходимо постановление Кабмина, чтобы изменить Положение о Госэкоинспекцию и закрепить статус правоохранительного органа. Этот статус должен быть не просто задекларирован законом, но и реализовываться.

Это даст возможность повысить штрафы за воспрепятствование деятельности работника ДЕИ до 200 000 грн во время выполнения своих служебных обязанностей.

Шаг 2. Провести аудит работы Госэкоинспекции за предыдущий период.

Я инициировал комплексный аудит деятельности Госэкоинспекции, чтобы понять:

• количество действительно начисленных штрафов;

• количество действительно взысканных штрафов;

• количество средств, поступивших в госбюджет.

К сожалению, эти цифры разнятся. А должны бы быть одинаковые. И только исследовав разницы в цифрах по направлениям и об’объектами, можно скорректировать работу Госэкоинспекции максимально эффективно. На аудит отводится месяц. По результатам утвердим программу работы инспекции на следующий период.

Шаг 3. Я буду поддерживать законопроект о государственный экологический контроль, который должен стать основным в деятельности Госэкоинспекции."