На пресс-конференции председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный рассказал об основных направлениях работы на новом посту
Об этом пишет председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua.
Шаг 1. Госэкоинспекция должна получить СТАТУС правоохранительного органа.
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В настоящее время согласно Закону «О защите окружающей среды» Госэкоинспекция только выполняет функции правоохранительного органа, соответствующий статус с инспекцией пока не закреплен.
Необходимо постановление Кабмина, чтобы изменить Положение о Госэкоинспекцию и закрепить статус правоохранительного органа. Этот статус должен быть не просто задекларирован законом, но и реализовываться.
Это даст возможность повысить штрафы за воспрепятствование деятельности работника ДЕИ до 200 000 грн во время выполнения своих служебных обязанностей.
Шаг 2. Провести аудит работы Госэкоинспекции за предыдущий период.
Я инициировал комплексный аудит деятельности Госэкоинспекции, чтобы понять:
• количество действительно начисленных штрафов;
• количество средств, поступивших в госбюджет.
К сожалению, эти цифры разнятся. А должны бы быть одинаковые. И только исследовав разницы в цифрах по направлениям и об’объектами, можно скорректировать работу Госэкоинспекции максимально эффективно. На аудит отводится месяц. По результатам утвердим программу работы инспекции на следующий период.
Шаг 3. Я буду поддерживать законопроект о государственный экологический контроль, который должен стать основным в деятельности Госэкоинспекции."