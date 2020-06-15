Украинский публицист Василий Шкляр заявил, что не нужно бороться за возвращение Крыма и Донбасса

Как сообщает Politeka.net, такую скандальную позицию он озвучил в интервью "Волинські новини" в 2017 году.

По словам Василия Шкляра, Крым не был украинским и никогда не станет частью Украины. Более того, от полуострова нужно навсегда отказаться, чтобы избавиться от влияния со стороны России.

"Он никогда нашим не был и не будет. В 1954 году Хрущев его отдал. Тогда он хотел подарить литовцам Калининградскую область. Такая маленькая Литва, а такое огромное область не захотела... А нам, украинским, надо все: от Сяна до Дона и до Северного полюса", - отметил писатель. - "Возьмите тогда всю Россию и присоедините к Украине. Она готова к присоединению. Только нас тогда не будет".

В то же время, Василий Шкляр выступил в поддержку украинских защитников, которые отстаивают территориальную неприкосновенность страны:

"Единственные, кто имеет моральное право сказать, что не отдаст ни одного клочка украинской земли, - это наши воины. Потому что они готовы за это отдать жизнь".

Донбасс Василий Шкляр тоже считает чужим для Украины. Он уверен, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей обходятся украинцам слишком большой ценой.

"Украина никогда не вернет границы 2014 года. Эти люди счастливы потому, что живут в России. Не нужно забирать у них счастье. Для нас Донбасс — чужая страна. По поводу украино-российской войны я говорю очень непопулярные вещи. Но убежден, что та территория уже не стоит жизней лучших украинцев", — подчеркнул украинский романист.

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