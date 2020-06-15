Известный писатель Василий Шкляр высказался о будущем Украины

По его мнению, когда Украина станет сильным и успешным государством, в ее состав вернутся все земли, которые принадлежали ей исторически. Однако идти в наступление вплоть до Москвы не стоит, поскольку присвоение этих территорий может привести к гибели нашей страны.

Такое мнение он озвучил 2019 года в интервью для программы "Рандеву" с Яниной Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Надо строить такую ​​Украину, в которой наступит время больших геополитических разломов, оно неизбежно в ХХІ веке, и тогда, если мы будем сильными, привлекательными, успешными, современная Украина – к ней присоединятся все истинно украинские земли. Возможно, даже те, о которых мы еще не знаем", – сказал Шкляр.

Он отметил, что украинские защитники, с которыми он общается на Донбассе, часто шутили о том, что пойдут в наступление и поставят украинский флаг над Кремлем.

"А я говорю: зачем тогда вообще воевать, если завоевать Кремль? Давайте сейчас предложим России, и она присоединится к нам вся. Не только Кубань и Воронеж – вся Россия к Украине охотно присоединится. И даже столицу перенесут в Киев. Только от нас ничего не останется. Когда-то еще Екатерина II имела такой проект – перенести столицу России в Киев. Представляете, что бы это было? Это вам не Валуевский циркуляр и не Эмский указ. Это был бы крест", – подчеркнул писатель.

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