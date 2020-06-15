Народная артистка Украины Мария Бурмака высказалась об артистах, которые выступают в РФ

Свой комментарий она дала в интервью "Главкому" в 2016 году.

По словам певицы, ее коллег осуждать не стоит, так как не только они посещают Россию.

"Если рассматривать музыку как бизнес, есть люди, которые отказываются от выгодного предложения и не едут в Москву. Но есть артисты, которые ездят туда как на работу. Однако не только музыканты ездят в Россию по работе. Многие люди других профессий продолжают бывать в Москве: кто-то бывает там на образовательных программах, кто-то имеет бизнес. Тогда какое вы имеете моральное право осуждать артистов, которые тоже туда (в РФ - ред.) ездят по делам?», - отметила певица.

Более того, она указала на тот факт, что российские продукты с легкостью можно увидеть на украинских прилавках и это не нормально.

"Я не хочу быть среди тех, кто осуждает. И гораздо противнее, когда высшие должностные лица имеют бизнес в России. Или, зайдя в супермаркет, видишь там российские продукты. Возникает вопрос, как они туда попали?", - заключила артистка.

К слову, украинский певец Виталий Козловский высказался об аннексии Крымского полуострова

Так, он сообщил, что для него нет разницы, чей Крым украинский или российский. По мнению певца, самое важное, чтобы люди были живыми и здоровыми.

"Мне все равно, что и где находится… Наша жизнь настолько короткая, Боже мой. И тратить ее на войны, негатив, вместо того, чтобы любить, выращивать поколения, детей, помогать другим, делать вклад в саморазвитие, люди занимаются какой-то пропагандой. Неважно, чей украинский Крым или российский, главное – люди живы, здоровы", – отметил певец.

Также Козловский высказал сожаление, что он не может приехать в оккупированный Российской Федерацией Крым, где у него остается очень много поклонников.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.