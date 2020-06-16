Поэт Юрий Рыбчинский высказал свое отношение к оккупированному Донбассу

Свои мысли он озвучил в интервью украинскому журналисту Дмитрий Гордону.

По его словам, ранее было трудно представить, что между Украиной и РФ возможен какой-то конфликт в будущем.

"Я родом из Советского Союза. Как и ты, и большинство из нас. Мы были в одном государстве, в одной коммунальной тюрьме жили, как говорится. Блага и невзгоды у нас были общие. Я дружил с Виктором Черномырдиным. И как только разговор заходил о возможности конфликта (между Россией и Украиной - ред.), он говорил, что это безумие, этого не может быть никогда. Я считаю, что несколько лет назад 99% из нас тоже так думали", - отметил артист.

Также он уверен, что Украине не стоит бороться за Донбасс, если там не хотят вернуться обратно.

"Жалко терять Донбасс, но если люди, которые воюют на той стороне, нас ненавидят, то насильно мил не будешь. Зачем жертвовать жизнями людей ради тех, которые никогда не станут украинцами? Для меня Украина там, где есть украинский язык, культура, песня. Где живут люди, пусть даже разговаривают по-русски, но являются патриотами Украины. И от размера территории это не зависит. Это Россия может разбухать и считать, что она должна быть большой, словно беременная", - заключил он.

Ранее украинский писатель Василий Шкляр заявил, что не нужно бороться за возвращение Крыма и Донбасса.

По его словам, Крым не был украинским и никогда не станет частью Украины. Более того, от полуострова нужно навсегда отказаться, чтобы избавиться от влияния со стороны России.