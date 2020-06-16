Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает усиление угрозы стойкому и безопасному функционированию объектов критической инфраструктуры ж/д отрасли из-за неэффективной деятельности наблюдательного совета АО "Укрзализныця" (УЗ) по вопросам организации и контроля за его финансово-хозяйской деятельностью.

Об этом говорится в докладной записке главы СБУ Ивана Баканова от 7 апреля 2020 года премьеру-министру Денису Шмыгалю, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В записке, в частности, говорится, что установленный Набсоветом УЗ порядок контроля и регулирования деятельности правления компании не привели к надлежащему экономическому эффекту.

"Согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года – 58,6%. Сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця", а только обострили существующие проблемы функционирования общества", - говорится в тексте документа.

При этом по результатам проведенного Государственной аудиторской службой ревизии УЗ и ее филиалов, были выявлены нарушения финансовой дисциплины на сумму 11,8 миллиарда гривень.

Напомним, в январе 2019 года Набсовет УЗ создал комитет по вопросам антикоррупции, его возглавил член Набсовета Сергей Лещенко.

Кроме того, в СБУ сообщают, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано, в том числе, со значительным увеличением фонда заработной платы, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена – набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов). Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей общества".

Как сообщали СМИ, зарплата члена Набсовета УЗ Лещенко установлена в размере 588 тыс. грн в месяц.