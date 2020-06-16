Украинцам придется смириться с бесконечными дождями и грозами

Неутешительным прогнозом погоды поделилась на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что огромная влажная воздушная масса обоснуется на западе страны.

«Дожди, грозы, дожди, грозы и так - сколько глаз видит», - предупредила синоптик.

Она уточнила, что 17 июня осадки также вероятны на севере страны, а также локально в центральных областях.

Жители южных и восточных регионов могут не бояться дождя. Осадки с грозой возможны днем только в Харьковской области.

Ветер будет юго-восточным, умеренным, временами порывистым.

Температура в среднем по стране достигнет отметок в +25…+30 градусов. В восточных областях – до +32, на западе – от +22 до +27 градусов.

В Киеве стоблики термометров покажут +26…+28 градусов.

Диденко также предупредила, что во второй половине недели в Украину придет жара от +30 градусов и выше, однако уже в понедельник, 22 июня, можно ждать прихода спасительной прохлады. Синоптик добавила, что этим летом любой, даже самый небольшой, дождь может мгновенно перерасти в сильный ливень с шквалом и даже градом.

Также мы писали, что Одесса попала под воздействие циклона «Октавия», который принесет в город дождливую погоду.

Как сообщили синоптики, осадки прогнозируются всю неделю, кроме одного дня. Также после дождей будет выглядывать солнце.

Напомним, синоптики предупредили одесситов об ухудшении погоды: "Дождь, шквалы и не только".

Как сообщала Politeka, погода жестко запарит украинцев, синоптики дали точный прогноз: вне удара только три области.

Также Politeka писала, что погода ударит по Украине грозами и градом, пострадают почти все области: важное предупреждение.