В акватории Азовского моря заметили огромных медуз
Как передает Politeka.net, об этом сообщают местные СМИ.
Уже известно о первых жертвах среди отдыхающих. Медузы подвида корнерот, которые обычно обитают в водах Черного моря буквально заполонили воды уже Азовского моря.
Эксперты объясняют такую активность увеличением концентрации соли в азовских водах.
На пляжах Бердянска уже появились первые жертвы, которые публикуют кадры последствий нападения.
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Медики советуют отдыхающих быть осторожными во время купания в море. В подобных случаях немедленно обращаться к врачу, особенно это касается аллергиков.
После контакта с данными особями у людей возникает серьезное раздражение. Но их яд для человека не опасен.
Стоить отметить, что активность медуз в Азовском море увеличилась еще в прошлом году.
Ранее мы сообщали о том, что ядовитые хищники атаковали украинский курорт. «Нашествие» началось в начале июля, после чего последовала вторая волна.
Причиной появления медуз называют повышение концентрации соли в Азовском море. Из-за того, что оно стало более соленым, медузы начали миграцию из Черного моря. Отметим, что медузы аурелия и синяя (корнерот) являются ядовитыми и могут ужалить человека.
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