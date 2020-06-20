В акватории Азовского моря заметили огромных медуз

Как передает Politeka.net, об этом сообщают местные СМИ.

Уже известно о первых жертвах среди отдыхающих. Медузы подвида корнерот, которые обычно обитают в водах Черного моря буквально заполонили воды уже Азовского моря.

Эксперты объясняют такую активность увеличением концентрации соли в азовских водах.



На пляжах Бердянска уже появились первые жертвы, которые публикуют кадры последствий нападения.

Медики советуют отдыхающих быть осторожными во время купания в море. В подобных случаях немедленно обращаться к врачу, особенно это касается аллергиков.