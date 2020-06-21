Погода продолжит «радовать» украинцев регулярными ливнями с грозами до середины июля

По прогнозам синоптиков Gismeteo, в ближайшие недели в Украине жара будет чередоваться с обильными осадками и грозами. При этом в солнечные дни температура будет достигать +37 градусов. Еще одной особенностью будет то, с какой синхронностью ясные дни будут сменяться пасмурными в разных регионах страны.

Ожидается, что в ближайшие дни Украину ждут дожди, а потом до конца месяца в стране будет без осадков. Затем до самой середины июля погода будет без заметных скачков температуры: столбики термометров будут стабильно держаться на высоких летних температурах.

В частности, в Киеве до 25 июня ожидаются ливни и грозы, а затем до конца месяца продержится ясная погода. В начале июля дожди вернутся и задержатся до середины месяца. При этом температура будет держаться в пределах +24…+27 градусов. Самым жарким днем станет 7 июля (+31), после чего ожидается резкий спад температуры до +19.

Во Львове дождливая погода продержится до 26 июня. Затем местных жителей ждут три дня передышки, а после этого и до 15 июля вернуться дожди. Средняя температура составит +22…+24 градуса.

В Одессе осадки также продлятся до 26 июня, а затем до середины июля дождливые дни будут чередоваться с ясными. Температура составит +24…+29 градусов.

В Днепре 27-30 июня температура подскочит до +30…+32 градусов, а после 1 июля спадет до +26. До середины июля осадки будут редкими.

В Харькове ближайшие четыре дня ожидаются дожди с грозами, а затем до середины июля будет царить преимущественно ясная погода с редкими дождями. Температура будет держаться в пределах +25…+27 градусов.

В Чернигове дожди и грозы продлятся до 25 июня, а затем остаток месяца будет солнечным. Дожди вернутся 3 июля и продержатся до 15 июля с редкими перерывами. Средняя температура составит +25…+27 градусов.

В Запорожье осадки ожидаются в ближайшие четыре дня, после чего до конца месяца будет солнечно. Первая половина июля также будет относительно сухой за исключением нескольких дней. Температура будет колебаться от +24 до +35 градусов.

В Луганске ситуация с осадками будет аналогичной. Синоптики предупреждают, что температура до середины июля будет довольно высокой с пиком в +37 градусов.

В Ужгороде дождливые дни с переменной облачностью будут сменяться очень дождливыми, а грозы станут чередоваться с ливнями. Температура составит +23... +24 градуса.

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Как сообщала Politeka, погода растерзает Украину грозами, синоптики советуют готовиться к худшему.

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