Сын украинского певца Виктора Павлика, Павел, страдает от тяжелой болезни и уже потерял надежду на спасение

Как сообщает Politeka.net, он откровенно рассказал о своем состоянии на странице в Facebook. Павел Павлик признался, что в 2018 году у него вырезали новообразование в позвоночнике, которое не давало ходить. После операции врачи обнаружили, что опухоль является саркомой - раком костей.

"С тех пор, уже полтора года я борюсь с одним из самых опасных и смертельных заболеваний в мире. За это время я прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Каждый раз, проверяя каждые несколько месяцев свой организм с помощью МРТ и КТ, я верил что эта зараза умрет от постоянного лечения химикатами, которые повреждают кроме больных клеток еще и здоровые, и оставит мой организм в покое. Однако этого так и не произошло", - отметил Павел.

Он добавил, что недавно левая рука начала болеть и терять подвижность. Теперь он не может самостоятельно ходить, а врачи сообщают неутешительные прогнозы.

"Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу", - заявил Павел Павлик.

Напомним, Павлик ответил на крик души сына, который борется с раком: «Очень больно».

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