Украинский ведущий и кулинар Евгений Клопотенко рассказал, почему некоторые жители Украины не считают себя украинцами

На своей странице в Фейсбук Евгений опубликовал пост:

“Есть часть населения, которая просто существует на территории Украины. Этой части все равно. Каждый сам за себя. Изменения? Они как-то приспосабливаются к изменениям. Произносить «я – украинец» им неловко. Живут в собственной стране вроде гости. Украинцы, которые не считают себя украинцами – смешно получается", - заявил ведущий.

Кроме того, известный кулинар назвал возможною причину такого поведения:

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"Это произошло, потому что в течение сотни лет уничтожали нашу национальную идентичность. Чувство единства и принадлежности к государству Украина. Поэтому национальная идентичность – то, что мы должны восстановить. Мы – не просто кучка людей. Мы – носители культуры и ценностей страны, на территории которой живем", - написал Клопотенко в Фейсбук.

Также он рассказал, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию:

"Знать историю своей страны, любить украинские продукты, готовить украинские блюда, хотя бы базово разбираться в политической ситуации, читать украинские книги, слушать украинскую музыку, поддерживать украинских производителей. Это важно, потому что дает нам четкое понимание кто мы.”, - резюмировал украинский ведущий Евгений Клопотенко.

Ранее мы писали, что украинский певец Виталий Козловский высказался об аннексии Крымского полуострова

Так, он сообщил, что для него нет разницы, чей Крым украинский или российский. По мнению певца, самое важное, чтобы люди были живыми и здоровыми.

"Мне все равно, что и где находится… Наша жизнь настолько короткая, Боже мой. И тратить ее на войны, негатив, вместо того, чтобы любить, выращивать поколения, детей, помогать другим, делать вклад в саморазвитие, люди занимаются какой-то пропагандой. Неважно, чей украинский Крым или российский, главное – люди живы, здоровы", – отметил певец.

Также Козловский высказал сожаление, что он не может приехать в оккупированный Российской Федерацией Крым, где у него остается очень много поклонников.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

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