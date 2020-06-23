19 июня в Днепре был убит 30-летний оперуполномоченный Шевченковского отделения полиции Дарвин Потужанский

Правоохранитель был застрелен при исполнении служебных обязанностей. Известно, что в тот день Дарвин с напарником задержали 49-летнего подозреваемого, который отобрал у потерпевшего крупную сумму денег.

Правоохранители ехали вместе в машине задержанного, когда последний из-под сиденья достал пистолет и сделал несколько выстрелов в Потужанского, который сидел рядом. Далее злоумышленник направил оружие в напарника потерпевшего, Богдана Черепия, сидевшего за рулем. Тот остановился и помог Дарвину отобрать пистолет у стрелявшего.

Когда задержанному надели наручники, Потужанский скончался на руках напарника.

Родные и близкие погибшего отзываются о нем, как о мужественном и верном друге.

На новой должности оперативником Потужанский успел поработать всего неделю.

Богдан Черепий рассказал, что сразу подружился с коллегой, будто тот всегда работал с ним. Как отметил напарник, Дарвин много тренировался и мечтал работать сотрудником подразделения КОРД.

"Дарвин был надежным напарником, я с ним чувствовал себя в безопасности, - рассказал Черепий.

Близкий друг погибшего Денис Череп рассказал, что Потужанский всегда был готов прийти на помощь.

"Путешествия, семья, карьера - такими были его мечты на ближайшее будущее", - поделился друг.

Стоит отметить, что подозреваемого в убийстве полицейского взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога.

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