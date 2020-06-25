Вот это да!

На Калиновском рынке в Черновцах, который неслабо подтопило, мужчина руками поймал огромного карпа в луже воды

Как передает Politeka.net, в Инстаграме местные жители опубликовали фото и видео неожиданного улова.

На видео можно увидеть, как мужчина сначала глушит рыбу палкой, а потом берет в руки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца ).

Очевидцы предположили, что карп весит не менее 10 кг.

"Скоро акули припливуть", "Какая уха вкусная была", "По покупки приплила", " Оце улов , навечерю жарина риба", "Без маски", - пишут в комментариях.

Кроме того, некоторые пользователи сети возмутились поступком мужчины, и потребовали, чтобы он отпустил свой улов.

"Отпустите бедолагу в озеро!", "Дикари отпустите рыбу", "Отпустить надо", "Жаль рыбку".

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Местные жители делятся в сети фото и видео происходящего.

На некоторых снимках видно, что огромное количество мусора прибыло вместе с водой.

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