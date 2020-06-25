Писатель Юрий Андрухович заявил, что Крыму и Донбассу нужно дать возможность отделится от Украины

Интересно то, что писатель озвучил такое мнение еще в 2010 году изданию УНИАН.

"Если еще когда-нибудь случится такое чудо, что в Украине снова победят, условно говоря, оранжевые, то нужно будет дать возможность Крыму и Донбассу отделиться. Сейчас они этого не сделают, потому что сегодня их люди сидят у власти в Киеве, но я почти не верю в то, что оранжевые когда-нибудь придут к власти", - отметил писатель.

Более того, он уверен, что нужно дать возможность украинцам выехать оттуда.

"Политически это другая нация. Я уже сейчас этнических моментов не касаюсь, только политических. Политически это часть российской нации. Я не хочу сказать, что все поголовно там такие, но тому украинскому меньшинству, которое там есть, проще предложить эмиграцию сюда, потому что они и так там загнаны в угол", - заявил он.

Ранее поэт Юрий Рыбчинский высказал свое отношение к оккупированному Донбассу. По его словам, из-за отношения, которое сложилось у жителей оккупированных территорий, Украине стоит задумать стоить ли за них бороться.

"Для меня Украина там, где есть украинский язык, культура, песня. Где живут люди, пусть даже разговаривают по-русски, но являются патриотами Украины. И от размера территории это не зависит. Это Россия может разбухать и считать, что она должна быть большой, словно беременная", - заявил он в одном из интервью.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.