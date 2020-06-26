Максим Глуханчук, сын главы Одесского окружного админсуда, предлагает за вознаграждение решить те или иные вопросы, которые находятся в сфере компетенции его отца. Об этом сообщают представители одесского бизнеса, передает "Антикор"

По их информации, используя положение отца, Максим Глуханчук оказывает давление не только на представителей бизнеса, но и на судей и других сотрудников Одесского окружного админсуда.



Напомним, последний скандал, связанный с главой Одесского окружного админсуда Олегом Глуханчуком, произошел год назад. Тогда накануне предстоящей переаттестации его заметили на вечеринке с участием членов Высшей квалификационной комиссии судей. Тогда общественные активисты устроили акцию протеста под стенами ВККСУ, переаттестацию перенесли. Славу судьи с плохой репутацией Глуханчук получил два года назад, после задержания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. За это его на полгода отстраняли от работы. Также в отношение судьи НАБУ вело уголовное производство, так как он дважды не вносил в декларацию один из своих особняков стоимостью 7 млн грн.



Сын судьи Максим Глуханчук, согласно youcontrol.com.ua, зарегистрирован предпринимателем, его основной вид деятельности – обслуживание и ремонт транспортных средств. Кроме того, ведет юридическую практику – возглавляет одесский офис адвокатского объединения MITRAX.



