Державна екологічна інспекція з 19 по 25 червня 2020 року провела 661 перевірку на 319 об’єктах державного нагляду (контролю), склала 692 протоколи про адміністративні правопорушення. Загальна сума накладених штрафних санкцій складає 199 тисяч гривень. До державного бюджету стягнуто 170 тисяч гривень.

Про це пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своій сторінці у мережі Facebook, пише Знай.юа. Наводимо слова автора без коментарів.

За порушення вимог природоохоронного законодавства розраховано збитків на суму 43 млн 29 тисяч гривень.

Загальна сума пред’явлених претензій складає 15 млн 359 тисяч гривень. Стягнуто збитків в добровільному та примусовому порядку на суму 2 млн 597 тисяч гривень.

Найбільш резонансні порушення вимог природоохоронного законодавства сталися у 8 областях і місті Києві.

На Вінниччині.

У ландшафтному заказнику місцевого значення «Берізки» незаконно вирізали понад 120 дерев. Держекоінспекція нарахувала збитків на суму 769 тисяч 462 гривні. Претензію пред’явлено Четвертинівській сільській раді Тростянецького району.

На Донеччині.

Незаконну рубку дерев зафіксовано в лісозахисних смугах на території Волноваського району та в лісах на території Олександрівського лісництва ДП «Покровське лісове господарство», в тому числі на території природно-заповідного фонду. Інспекція розрахувала збитки на загальну суму 2 млн 535 тисяч 421 гривня та направила позови до Волноваського та Олександрівського районних судів Донецької області.

На Київщині.

Два стихійних сміттєзвалища з середньою висотою 1,8 м містять небезпечні відходи (І-ІV класів небезпеки). Інспекцією нарахувала збитки на суму 2 млн 53 тисяч 147 гривень. Матеріали направлено до Вишгородського ВП ГУНП в Київській області.

У Києві.

Парк «Партизанська Слава» засмічено будівельними відходами. Інспекцією розрахувала збитки на суму 20 млн 135 тисяч 718 гривень. Матеріали направлено до ГУ НП у м. Києві.

На Одещині.

ТОВ «Агро Південь-3» влаштувало стихійне звалище з будівельним та побутовим сміттям. Інспекція розрахувала збитки та пред’явила претензію підприємству на суму 548 тисяч 621 гривня. Матеріали направлено до Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області.

На Сумщині.

ТОВ «Зеленбуд» експлуатували полігон ТПВ без відповідного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інспекцією розраховано збитків та пред’явлено претензію підприємству на суму 11 млн 358 тисяч 593 гривні. Матеріали передано до прокуратури Сумської області.

На Тернопільщині.

За забір глини біля с. Стінка Бучацького району інспекція розрахувала збитків на суму 1 млн 103 тисячі 293 гривні. Матеріали направлено до ГУ НП в Тернопільській області.

На Херсонщині.

За забір підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами інспекція пред’явила претензію МКП «Водограй» Білозерської селищної ради на суму 559 тисяч 888 гривень.

На Буковині.

Інспекція Карпатського округу розрахувала збитки на суму 1 млн 79 тисяч 111 гривень за самовільне видобування піщано-гравійної сировини в межах Магальської ОТГ Новоселицького району між селами Остриця та Прут, поблизу річки Прут (за межами прибережної захисної смуги на відстані понад 150 м). Матеріали направлено до Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області.