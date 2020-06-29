Стали известны новые правила самоизоляции и обсервации при пересечении госграницы

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба МВД.

Новые изменения от правительства предусматривают прекращение самоизоляции и обсервации человека, который прибыл из страны или являющегося гражданином страны с широким распространением вируса, в случае получения отрицательного результата ПЦР-тестирования, проведенного после пересечения государственной границы.

Такие же привила касаются и лиц, которые пересекают КПВВ на оккупированных российскими войсками Донбассе и Крыму.

Не подлежат самоизоляции работники Красного Креста, аккредитованных в Украине дипмиссий, участники ВНО-2020 и вступительных экзаменов вместе с одним сопровождающим каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с зараженными китайским вирусом.

Иностранцы и лица без гражданства/полиса не смогут въехать на территорию Украины. Эти изменения не касаются иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, а также лиц, признанных беженцами, или нуждающихся в дополнительной защите.

Глава МОЗ Максим Степанов предложил отправлять украинцев, которые прибыли из-за границы, на самоизоляцию под контролем приложения "Дія".

Если человек приезжает из временно оккупированных территорий или из-за границы с красной зоны, то должен установить приложение «ДІЯ вдома» и сидеть на самоизоляции. При этом, если в Украине он сдаст тест на ПЛР и результат окажется негативным, то самоизоляции не будет.

Ранее мы рассказывали, что в Украине могут ввести комендантский час из-за новой вспышки вируса.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в случае ухудшения ситуации власти могут задействовать патрули и ограничить время работы ночных клубов.

Владимир Зеленский в свою очередь предупредил украинцев об ужесточении контроля за мерами безопасности.

Президент подчеркнул, что нужно наказывать нарушителей карантинных ограничений. В том числе, владельцев кафе и ресторанов, которые не следят за безопасностью.

Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы.

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области.

Также Politeka писала, что в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.