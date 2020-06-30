Украинцы массово оказываются на улицах из-за афер, чаще всего страдают пожилые люди

Как пишет «Обозреватель», в преступных схемах участвуют работники Минюста, которые по поддельным документам вносят данные в реестр прав на недвижимость.

Мошенники находят одиноких пенсионеров или пустые квартиры и подделывают на них документы. Промышляют они по всей стране.

Чаще всего в схеме участвует регистратор или нотариус. Им легко войти в реестр и внести данные. А вот вычислить виновника в таком случае проблематично.

К малозащищенным гражданам аферисты применяют психологическое или физическое насилие.

Также мошенники могут отобрать квартиру, которая продолжительное время пустует. Они подделывают договор купли-продажи и продают жилье на подставное лицо, после сделку повторяют.

Эксперты отмечают, что вернуть недвижимость, которую перепродали несколько раз уже практически невозможно.

Риелтор дал советы украинцам, как не попасть на удочку аферистов и сохранить свое жилье:

Когда покупаете жилье, сделайте выписку и узнайте, кто и когда покупал и продавал жилье. Если жилье за короткий период времени несколько раз перепродавали, это может стать причиной для беспокойства.

Если у вас есть родственники-пенсионеры, поддерживайте контакт, навещайте и расскажите о том, что никакие документы подписывать нельзя. Пенсионеры, к которым часто приезжают дети, за которых есть кому постоять, реже становятся жертвами схем.

Будьте внимательны по отношению к своим одиноким и пожилым соседям. Если кто-либо следит за их жильем, навязывается к ним – у вас есть шанс предупредить преступление.

Не оставляйте жилье без присмотра, если уезжаете надолго.

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