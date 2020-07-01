Крымчанин и бывший узник Кремля Владимир Балух, заявил, что подача воды во временно оккупированный Крым будет огромным предательством украинской власти

Об этом Балух рассказал в интервью "Украинской правде".

"Это самое большое предательство, которое нынешняя власть может по отношению к крымчанам себе позволить. Вы не можете ничего сделать для деоккупации? Просто тогда лучше не делайте ничего, не делайте глупости. Здесь даже не может быть двух каких-то мнений по этому поводу. В Крыму для людей, для граждан Украины, для их бытовых нужд абсолютно хватает крымской воды", – отметил Балух.

Также он заявил, что система водоснабжения была развита Украиной после того, как Крым передали в ее состав во времена СССР.

"Вопросов с тем, чтобы напоить людей, о какой-то гуманитарной катастрофе нет – это такой же вымышленный вопрос, как преследование "русскоязычных". "Притиснение русскоязычных" и "гуманитарная катастрофа в Крыму" – это такая же схема, по которой нам пытаются навязать , что это вот "х*хлы гребанные воду не дают", и поэтому проблема", – считает Балух.

Ранее мы писали, что чемпион мира 2005 года по кикбоксингу Павел Журавлев рассказал, как Россия обманула Украину в Крыму.

Так, он вспомнил, как Россия обманула Украину в Крыму во время оккупации 2014 года. Он также добавил, что Крым предал Украину из-за постоянных агитаций российской власти.

"Россия действовала нечестно по отношению к Украине. Все было в Крыму слаженно, красиво. Если смотреть со стороны, можно поаплодировать. Но там был референдум — незаконный, но это другой разговор. Но там же вообще не было украинской агитации и были только одни плакаты, что "Крым либо российский, либо с фашистской свастикой". Понятно, что Крым со свастикой никому не нужен. Но при чем она вообще?", - отметил Журавлев.

Спортсмен признался, что многие тезисы, внушаемые ему с детства, оказались фейком. По его словам, когда разбираешься со всеми мифами - понимаешь, что хотела сделать власть, внушая людям ужастики.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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