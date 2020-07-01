Местный предприниматель Харьковской области передал полицейскому 1,5 тысячи долларов взятки

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

За эти средства он имел «закрыть глаза» на захват земельного участка и незаконную пристройку для расширения площади кафе.

После того, как полицейский получил взятку в салоне своего авто, его заблокировали оперативные работники.

Тогда полицейский заехал на тротуар, после чего вновь выехал на проезжую часть.

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Чтобы избавиться от денег, полицейский на ходу выбрасывал купюры из окна автомобиля.

Во время погони правоохранители заблокировали его автомобиль, поэтому он выбежал из него.

Задержали полицейского в сквере поблизости. Выброшенные средства собрали очевидцы и передали правоохранителям.

Если в суде докажут вину полицейского, ему грозит срок за решеткой от пяти до 10 лет с конфискацией имущества и правом занимать определенные должности до трех лет.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове у мужчины из авто среди бела дня украли приличную сумму. Речь идет о  150 тысячах гривен, а сам инцидент произошел возле гипермаркета «Эпицентр» в районе аэропорта.

По информации в соцсетях, украденные деньги принадлежали человеку, который заработал их честным и нелегким трудом на животноводстве.

правила парковки, автомобили, машины

«Эти деньги должны были пойти на развитие этого же труда, а теперь человек мало того, что в долгах, так и все с нуля начинать, а у него и маленький ребенок, мать и бабушка!», – написал автор.

Напомним, воры устроили облаву на авто харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.