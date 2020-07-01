Местный предприниматель Харьковской области передал полицейскому 1,5 тысячи долларов взятки

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

За эти средства он имел «закрыть глаза» на захват земельного участка и незаконную пристройку для расширения площади кафе.

После того, как полицейский получил взятку в салоне своего авто, его заблокировали оперативные работники.

Тогда полицейский заехал на тротуар, после чего вновь выехал на проезжую часть.

Чтобы избавиться от денег, полицейский на ходу выбрасывал купюры из окна автомобиля.

Во время погони правоохранители заблокировали его автомобиль, поэтому он выбежал из него.

Задержали полицейского в сквере поблизости. Выброшенные средства собрали очевидцы и передали правоохранителям.

Если в суде докажут вину полицейского, ему грозит срок за решеткой от пяти до 10 лет с конфискацией имущества и правом занимать определенные должности до трех лет.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове у мужчины из авто среди бела дня украли приличную сумму. Речь идет о 150 тысячах гривен, а сам инцидент произошел возле гипермаркета «Эпицентр» в районе аэропорта.

По информации в соцсетях, украденные деньги принадлежали человеку, который заработал их честным и нелегким трудом на животноводстве.

«Эти деньги должны были пойти на развитие этого же труда, а теперь человек мало того, что в долгах, так и все с нуля начинать, а у него и маленький ребенок, мать и бабушка!», – написал автор.

Напомним, воры устроили облаву на авто харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.