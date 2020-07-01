Известная российская писательница Людмила Улицкая высказался о возможном запрете русского языка в Украине

По ее мнению, запрет русского языка в нынешнее время и утверждение украинского как государственного в Украине – это ошибочный проект.

Таким мнением она поделилась 2019 года с журналистами издания Обозреватель.

По ее словам, при наличии такого большого количества русскоязычных людей, украинским политикам не стоило принимать недавний закон об утверждении украинского языка.

"Эта мера мне показалась слишком жесткой и неразумной. Это не совсем удачный проект на сегодня. В Украине очень много русскоязычных людей, Киев говорит по-русски. Такие решения требуют пересмотра и вдумчивого отношения. Когда украинская государственность утвердится, таких жестких языковых запретов не нужно будет делать", – предположила писательница.

Улицкая привела пример США, где половина населения говорит на испанском и это, по ее мнению, совершенно никому не мешает.

"Хотя экзамены эмигрантам нужно сдавать на английском. Это нормально, это государственный язык и его нужно выучить. Думаю, что украинцы, говорящие между собой по-русски, знают украинский настолько, чтобы написать заявление в домоуправление. Для налаживания будущих отношений между Россией и Украиной многие вещи нужно будет поправлять. А многие их них поправлять уже сейчас очень тяжело", – подытожила она.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.