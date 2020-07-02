Если министр Степанов и возглавляемый им Минздрав в ближайшее время не представят реальной стратегии с цифрами и расчетами, можно считать, что на реформе медицины в очередной раз поставили крест. Об этом в своем блоге на «Цензор.НЕТ» написал политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк.

По словам эксперта, бодрые заявления министра, что «нам удалось восстановить то, что разрушалось 3 года, а за 3 месяца система здравоохранения продвинулась» на фоне отсрочки реформы, скандалов с закупками, задержками обещанных 300% выплат врачам и неспособностью защитить медработников от коронавируса (ежедневно количество зараженных медиков увеличивается на десятки-сотни) звучат как минимум неубедительно.

«В конце прошлой недели министр здравоохранения Максим Степанов, наконец, посетил заседание комитета ВР по вопросам здоровья нации и рассказал о судьбе медицинской реформы. Вот что услышали депутаты и все, кто следит за медреформой: медицинские учреждения будут дофинансированы на уровне 2019 года (так называемый «исторический бюджет»), Минздрав разработает протоколы лечения и стандарты медицинской помощи и отдельные механизмы финансирования для специализированных больниц, врачам поднимут зарплату, а реформа фактически откладывается до 1 января 2021 года. Что это значит для пациентов? Молитесь и платите, как и раньше. Что это значит для больниц? Конкурировать за пациента и контракт не надо, менять внутренние процессы, делать ремонты, закупать технику не надо. Если ты раньше делал 4 операции и получал свои 10 млн в год - так будет и в дальнейшем (и неважно, что соседняя больница за те же деньги делает больше и качественнее)», - отметил он.

Как подчеркнул Миселюк, в целом все выглядит так, что вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами планы МОЗ сводятся к сохранению текущей ситуации (мы дадим вам столько, сколько вы привыкли получать) и доплат врачам.

«Расчет понятен: накануне местных выборов власть будет пытаться «задобрить» врачей. Как это делалось за все годы Независимости. Выиграем выборы - а дальше оно как-то будет. Но практика показывает, что с каждым годом наша медицинская система лучше не становится, а временные финансовые компрессы ран не лечат. О том, что это чисто политическая история, говорят и озвученные Степановым цифры. По его словам, придется дофинансировать около 2,3 млрд. грн, которые больницы недополучат из-за перехода на контракты с НСЗУ. Это чуть более 3% от запланированной суммы, то есть на самом деле вопрос не в финансах. В этом году расходы на медицину были увеличены до 72 млрд. грн, из которых 20 млрд. должно было идти на первичное звено медицины, остальные - на вторичную и специализированную. Плюс 15 млрд., выделенных на борьбу с коронавирусом. Степанов говорит, что расходы надо увеличить до 6% ВВП. И тут бы порадоваться, но на что пойдут эти деньги? На поддержку больной системы, которая не удовлетворяет пациентов, не устраивает врачей и требует от государства все больших затрат? Тут как с дырявым ведром: сколько ни вливай - все без толку», - резюмировал он.

Как ранее заявил политолог Кирилл Сазонов, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов за три месяца пребывания на должности не смог представить свою концепцию медицинской реформы и избегает встреч с депутатами, что создает реальную угрозу для системы здравоохранения.