З послабленням карантинних заходів по всій країні частина громадян вирішили, що карантин завершився, вірус — зник, а більшістю із заходів безпеки та соціальної дистанції варто нехтувати. Таке «розслаблення» українців змусило зібрати свої сили усіх лікарів, благодійників та тих, хто підтримує медпрацівників, і кинути їх на боротьбу із новими викликами під час поширення коронавірсу





Народний депутат України Олесь Довгий, зазначив, що у рамках проєкту «Діємо Разом» Благодійного фонду «Можемо Разом» минулого тижня для медзакладів Світловодщини, Знам’янщини, Онуфріївського, Новгородківського та Олександрівського районів додатково було передано 4025 одиниць засобів індивідуального захисту, оскільки епідситуація в країні та на Кіровоградщині, є складною. Разом з тим нардеп на своїй офіційні сторінці у мережі фейсбук висловив вдячність Почесному консулу України в Чорногорії Предрагу Міловичу, який разом із іншими благодійниками долучився до проєкту «Діємо Разом». «Окрім того, що Предраг долучився до нашого проєкту «Діємо разом», надавши допомогу на суму 300 000 грн, що дозволило збільшити кількість засобів індивідуального захисту для лікарів, він впродовж усього карантину активно підтримував українців у Чорногорії», — зазначив Олесь Довгий.



Дякувати дійсно є за що, адже Предраг показав не просто ефективну роботу, захищаючи права та інтереси фізичних і юридичних осіб України на території консульського округу, а й проявив поруч із професійними ще й свої людські чесноти. Так, Почесний консул в умовах карантину та закриття кордонів робив усе можливе для забезпечення дотримання прав громадян України, які опинилися в Чорногорії та потребували невідкладної допомоги у поверненні до України. Він допоміг групі українців повернутись додому, організувавши маршрут Подгориця-Загреб (автобус) — Київ (літак). Також Предраг особисто опікувався оформленням дозволів на виїзд з Чорногорії та в’їзд у Республіку Хорватія зазначеної групи осіб, знайшов потрібний для цього автотранспорт та матеріальну підтримку в організації евакуації.



Крім цього, Предраг на постійній основі сприяв вирішенню проблемних питань громадян України, котрі потребували в’їзду в Чорногорію, виїзду з країни, транзиту третіми державами. За посередництва Почесного консула в умовах тотального закриття кордонів країнами Західнобалканського регіону забезпечено отримання дозвільних документів на перетин кордону для громадян України у сусідніх до Чорногорії державах, зокрема Боснії і Герцеговини, Сербії та Албанії.



Раніше за сприяння та активній діяльності Предрага в Чорногорії було відкрито Почесне консульство України, а свою діяльність консул постійно спрямовує на поліпшення відносин між Чорногорією та Україною. За його підтримки також було відкрито: дзвіницю Святого Василя Острозького та зведення церкви Святого Миколи Чудотворця на території Київського політехнічного інституту, пам’ятник чорногорському поету і державному діячу Петру Негошу в Києві та пам’ятник Тарасові Шевченку в столиці Чорногорії. Відповідно до невтішної щоденної статистики кількість випадків захворювання зростає, а отже зростає навантаження на вітчизняну медсистему та лікарів. У такій ситуації закономірно збільшується потреба і необхідність у наданні додаткових одиниць засобів індивідуального захисту для медиків первинної, вторинної ланки і працівників екстреної медичної допомоги, пише "Вісник Кіровоградщини". Народний депутат України Олесь Довгий, зазначив, що у рамках проєкту «Діємо Разом» Благодійного фонду «Можемо Разом» минулого тижня для медзакладів Світловодщини, Знам’янщини, Онуфріївського, Новгородківського та Олександрівського районів додатково було передано 4025 одиниць засобів індивідуального захисту, оскільки епідситуація в країні та на Кіровоградщині, є складною. Разом з тим нардеп на своїй офіційні сторінці у мережі фейсбук висловив вдячність Почесному консулу України в Чорногорії Предрагу Міловичу, який разом із іншими благодійниками долучився до проєкту «Діємо Разом». «Окрім того, що Предраг долучився до нашого проєкту «Діємо разом», надавши допомогу на суму 300 000 грн, що дозволило збільшити кількість засобів індивідуального захисту для лікарів, він впродовж усього карантину активно підтримував українців у Чорногорії», — зазначив Олесь Довгий.Дякувати дійсно є за що, адже Предраг показав не просто ефективну роботу, захищаючи права та інтереси фізичних і юридичних осіб України на території консульського округу, а й проявив поруч із професійними ще й свої людські чесноти. Так, Почесний консул в умовах карантину та закриття кордонів робив усе можливе для забезпечення дотримання прав громадян України, які опинилися в Чорногорії та потребували невідкладної допомоги у поверненні до України. Він допоміг групі українців повернутись додому, організувавши маршрут Подгориця-Загреб (автобус) — Київ (літак). Також Предраг особисто опікувався оформленням дозволів на виїзд з Чорногорії та в’їзд у Республіку Хорватія зазначеної групи осіб, знайшов потрібний для цього автотранспорт та матеріальну підтримку в організації евакуації.Крім цього, Предраг на постійній основі сприяв вирішенню проблемних питань громадян України, котрі потребували в’їзду в Чорногорію, виїзду з країни, транзиту третіми державами. За посередництва Почесного консула в умовах тотального закриття кордонів країнами Західнобалканського регіону забезпечено отримання дозвільних документів на перетин кордону для громадян України у сусідніх до Чорногорії державах, зокрема Боснії і Герцеговини, Сербії та Албанії.Раніше за сприяння та активній діяльності Предрага в Чорногорії було відкрито Почесне консульство України, а свою діяльність консул постійно спрямовує на поліпшення відносин між Чорногорією та Україною. За його підтримки також було відкрито: дзвіницю Святого Василя Острозького та зведення церкви Святого Миколи Чудотворця на території Київського політехнічного інституту, пам’ятник чорногорському поету і державному діячу Петру Негошу в Києві та пам’ятник Тарасові Шевченку в столиці Чорногорії.