Служба безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. У ході досудового розслідування було вияслено, що у схемі брали участь посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Всього було задіяно майже 400 суб’єктів господарської діяльності.

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. Таким чином держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.

Було проведено більше ніж 120 обшуків, в ході яких вилучено документи, комп’ютерну техніку, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківських рахунках цих підприємств арештовано понад 100 млн гривень. Крім того, заблоковано кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.

Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому. І завдяки запровадженню нових підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму 200 млн. гривень. Також лише у травні та червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд. гривень податкових платежів.

Тож на майбутнє СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації не просто усунути недоліки в роботі системи, а запровадити комплексний захист електронних продуктів, аби максимально ліквідувати людський фактор, і змінити програмні алгоритми.

Наразі у кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України, судом вже винесено обвинувальний акт. Сума збитків, нанесених державі з використанням даних підприємств, складає 100 млн гривень.