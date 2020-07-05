Местные жители давно такого не видели: аномальная погода напугала украинцев

Мощный ливень накрыл Черкащину в субботу, 4 июля. Улицы областного центра превратились в реки, а жителей села Васютинцы Чернобаевского района не на шутку напугал черный смерч. Добил украинцев, в итоге, выпавший град размером с орех, передает местный сайт "18000.com" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Отмечается, что всего за 40 минут выпало 31,4 мм осадков или 41% месячной нормы. Ливень сопровождался шквальным ветром.

"Такого ужаса еще в жизни своей не видела. Все так внезапно, надвигался какой-то страшный черный смерч со страшным звуком, и в секунды крушил все, раскрывал дома, сараи, изувечил все в саду и на огороде, и завершил вот такенным градом. Фильм ужасов", - рассказывает жительница Васютинцев Наталья Тараненко.

Ранее мы сообщали, 30 июня сильные ливни затопили Одессу - курортный город буквально ушел под воду.

В частности, залило Балковскую и часть Приморской, а Ланжероновский спуск превратился в настоящий водопад.

Ухудшение погодных условий ранее прогнозировали синоптики. Началось все с сильного ветра со шквалами в поселке Котовского. Затем центр Одессы накрыли грозы с градом.

В некоторых местах вода поднялась аж до капотов автомобилей.

Напомним, погода не даст расслабиться украинцам, появился пугающий прогноз: "грады, смерчи и..."

Как писала Politeka, неистовая стихия надвигается на Киев, синоптики сделали срочное предупреждение: "грозы, шквалы и..."

Также Politeka сообщала, погода разорвет Украину рекордной жарой и дождями: синоптики предупредили об опасности