На Буковине выловили из воды 14 косуль, которые попали в ловушку из-за наводнения и не смогли выбраться самостоятельно

Как передает Politeka.net, о спасении рассказали в Черновицком областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

“Паводок застал врасплох не только людей, но и диких животных. Рядом с селом Костичаны Новоселицкого района река Прут взяла в плен стадо косуль. Ландшафт этой местности такой, что первая вода коварно окружает часть поймы, будто создавая спасительный островок. Впрочем, следующие притоки поглощают урочище полностью”, – говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что молодые животные сбились в кучу, панически искали выход из ловушки.

Косуль выпустили неподалеку в лесу.

Ранее мы писали, что украинец дал совет согражданам, которые пострадали от наводнения

Соответственный пост Ярыло Подгорный опубликовал на своей страничке в Facebook.

По его словам, у людей, которые пострадали от наводнения, обязательно возникнет, если уже не возникал риторический вопрос: куда идти, к кому обращаться за помощью.

"Я вам скажу. Сначала пойдите к соседу, у которого пилорама во дворе, спросите, сколько кубов леса он распилил, а еще спросите где он его взял. Потом вместе пойдите к леснику ближайшей участка, затем до лесничего вашего лесничества, а затем до директора лесхоза. Посмотрите какие у них дома и что в домах, автомобили, где учится их дети, с какими айфонами они ходят и сколько у них квартир в областных центрах и столице. Затем попросите их зарплатные ведомости и сравните, могли ли они все это купить за свои, честно заработанные средства", - отметил он.

Кроме того, Подгорный призвал на этом не останавливаться, а идти "выше".

"Пойдите к местным прокурорам и полицейским начальникам. Потом к партийцам от Порошенко, Яценюка и Зеленского, а если вы этого не сделаете, не поймете в чем корень проблемы, то беда будет повторяться вновь и вновь. Никто вам помогать не будет, никаких бюджетов не хватит", - заключил он.

Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит



Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа

Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.