Президент Владимир Зеленский заявил о новых мерах в связи с эпидемией китайского вируса

Такое заявление он сделал на совещании, сообщает Офис главы государства.

Отмечается, что власти должны акцентировать внимание на проверке соблюдения противоэпидемиологических мер в заведениях общественного питания и развлекательной сферы. Руководители кафе, ресторанов и клубов должны обеспечить безопасный отдых украинцев в условиях эпидемии в Украине.

По словам Зеленского, снижение числа заболевших китайским вирусом среди медицинских работников говорит об эффективной работе власти в направлении реализации карантинных норм. Теперь следует проконтролировать соблюдение профилактических мер в общественных местах.

Президент считает, что руководители заведений общепита и развлекательной сферы должны прилагать все усилия для обеспечения безопасности своих клиентов.

"Теперь такое же тщательное внимание нужно уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Нужно требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти с болезнью, от которой пока нет вакцины", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин решил ввести новые штрафы для собственников зданий и общественного транспорта, за несблюдение масочного режима. Для юридических лиц суммы большие — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 грн до 5100 грн)

Отметим, в Украине, по состоянию на 6 июля, было подтверждено 543 новых случая заболевания. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 49 043 человек. Из них 7030 медицинских работников.

Всего в стране число активных случаев китайского вируса составляет 26 078 человек. Умерли 1 262 человека, в том числе 13 – за последние сутки. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 21 703 человека.

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