Украинские врачи жалуются на мизерные зарплаты и обращаются к украинской власти с призывом обратить внимание на эту проблему

Как передает Politeka, медсестра Центральной райбольницы Киево-Святошинского района Нина Козловская на своей странице в Fecebbok разместила сообщение, в котором назвала сумму своей последней зарплаты.

Так, медсестра заявила, что за июнь получила зарплату в размере 4200 грн, имея при этом целых 26 лет стажа.

Женщина обратилась с этой проблемой к Верховной Раде, правительству и руководству МОЗ.

"Сегодня получила зарплату. У меня высшая категория, 30% за выслугу лет и 10% за хлорку. Я получила 3200 грн. У медсестер без категории, молодых врачей - 2700 грн. В начале месяца, правда, еще был аванс 1000 грн. Разве это зарплаты?" - возмутилась Козловская.

Медсестра рассказала, что поликлиники и "некоронавирусные" стационары просто бросили на произвол судьбы, и доплат там нет.

"Но ведь мы тоже рискуем. Каждый пациент может считаться потенциально больным. Но всем на нас наплевать", - отметила она.

Женщина уверена, что с таким уровнем оплаты труда медиков государство буквально уничтожает отечественную медицину.

"Скажите, как можно прожить мне, матери-одиночке на такие деньги, снимая квартиру, купить продукты, одежду хотя бы ребенку? А таких, как я, - большинство. Особенно молодых семей, которые готовы работать, но негде жить. Для чего мы учились? Желания ходить на работу за такие копейки нет никакого, у всех, с кем не общаюсь", - добавила она.

В комментариях к записи пользователи поддержали возмущение медсестры и поделились аналогичными проблемами.

в Частности, пользовательница Facebook рассказала, что получила зарплату в размере 5 тыс. грн (включая аванс), имея высшую категорию.

Еще один пользователь соцсети прикрепил фото расчетных листов, на которых можно увидеть зарплату старшей медсестры - около 3,7 тыс. грн.

Напомним, Рада хочет обложить украинцев новой данью, суммы значительные: за что придется платить.

Как сообщала Politeka, зарплаты украинцев пересчитают, в ОП сделали неожиданное заявление: "Появляются деньги, чтобы...".

Также Politeka писала о массовом лишении надбавок, украинцев уже предупредили о новом ударе: "Выдадут копейки".