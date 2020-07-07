Украинские врачи жалуются на мизерные зарплаты и обращаются к украинской власти с призывом обратить внимание на эту проблему
Как передает Politeka, медсестра Центральной райбольницы Киево-Святошинского района Нина Козловская на своей странице в Fecebbok разместила сообщение, в котором назвала сумму своей последней зарплаты.
Так, медсестра заявила, что за июнь получила зарплату в размере 4200 грн, имея при этом целых 26 лет стажа.
Женщина обратилась с этой проблемой к Верховной Раде, правительству и руководству МОЗ.
"Сегодня получила зарплату. У меня высшая категория, 30% за выслугу лет и 10% за хлорку. Я получила 3200 грн. У медсестер без категории, молодых врачей - 2700 грн. В начале месяца, правда, еще был аванс 1000 грн. Разве это зарплаты?" - возмутилась Козловская.
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Медсестра рассказала, что поликлиники и "некоронавирусные" стационары просто бросили на произвол судьбы, и доплат там нет.
"Но ведь мы тоже рискуем. Каждый пациент может считаться потенциально больным. Но всем на нас наплевать", - отметила она.
Женщина уверена, что с таким уровнем оплаты труда медиков государство буквально уничтожает отечественную медицину.
"Скажите, как можно прожить мне, матери-одиночке на такие деньги, снимая квартиру, купить продукты, одежду хотя бы ребенку? А таких, как я, - большинство. Особенно молодых семей, которые готовы работать, но негде жить. Для чего мы учились? Желания ходить на работу за такие копейки нет никакого, у всех, с кем не общаюсь", - добавила она.
В комментариях к записи пользователи поддержали возмущение медсестры и поделились аналогичными проблемами.
в Частности, пользовательница Facebook рассказала, что получила зарплату в размере 5 тыс. грн (включая аванс), имея высшую категорию.
Еще один пользователь соцсети прикрепил фото расчетных листов, на которых можно увидеть зарплату старшей медсестры - около 3,7 тыс. грн.
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