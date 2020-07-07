В Украину снова вернутся дожди и грозы, а жара пойдет на спад

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом прогнозе на среду, 8 июля, рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что завтра атмосферный фронт переместится в восточном направлении, что повлечет за собой новые осадки. Это произойдет из-за смещения западного антициклона Xabi.

Из-за этих изменений на Левобережье Украины вероятны дожди с грозами, местами шквалы и град. Также периодические осадки ожидаются в западных областях. При этом в Киевской, Житомирской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму, осадков не ожидается.

Диденко также обрадовала украинцев новостями о предстоящем снижении температуру. Согласно ее прогнозу, в среду днем ожидается от +20 до +26 градусов. На Западе будет еще прохладнее – от +18 до +24, а на Юге, Востоке и Днепропетровщине – от +26 до +30.

Жара до +33 градусов сохранится только в Донецкой и Луганской областях.

Синоптик также обнадежила словами о том, что в дальнейшем температура продолжит снижаться уже 9-10 июля.

8 июля ветер в Украине будет северо-западным, умеренным.

В Киеве ночью и утром возможны осадки. Температура в столице опустится до +22…+23 градусов.

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