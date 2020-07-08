Количество случаев заражения китайским вирусом в Украине может достигать 150 тысяч, тогда как официальный показатель по состоянию на 8 июля - 50 414

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью для "BBC News Украина".

Так, по его словам, в Украине в среднем выявляют около 35 процентов больных новым недугом.

"Ни одной страны мира нет, где регистрируют 100 процентов всех больных. Исследование ВОЗ показало, что страны в среднем регистрируют 25-40 процентов случаев больных", - сказал чиновник.

В то же время он отрицает, что границы с ЕС для украинцев остаются закрытыми не из-за недоверия к официальной статистике.

"Я могу уверенно заявить, глядя вам в глаза, что никаких манипуляций с данными не происходит. Мы постоянно общаемся с Европейским бюро ВОЗ. Я не скажу, что нам не доверяют", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач пояснил, что причиной закрытых границ является то, что в ЕС показатель инфицированных на 100 тысяч населения не должен превышать 16.

"У нас был показатель 24. Будем прослеживать динамику. Шанс есть. Все зависит от нас, чтобы сделать правильную эпидситуацию", - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что нужно быть готовыми к худшему развитию ситуации.

"Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистических сценариев. Или не боимся? Боимся. Готовимся ли? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов. Тогда будет проблема с коллапсом системы здравоохранения, как это было в Италии . Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то будут прогнозы непредсказуемы ", - отметил он.

Отметим, за сутки 7 июля коронавирус в Украине обнаружили у 807 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 926 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболело 50 414 человек, из них 23 119 выздоровели, летальных исходов — 1306.

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт заявил, что в Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения значительно выше, чем в Европе.

"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", - подчеркнул представитель ВОЗ.

По его словам, важными являются увеличение объемов тестирования, диагностика, отслеживание контактов и лечение заболевших, а также то, как каждый отдельный житель страны следует правилам гигиены и соблюдает масочный режим.

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