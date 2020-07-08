В Украине не нужно закрывать российское телевидение
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил актер Владимир Горянский в эфире "Апостроф TV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам Горянского, украинский язык должен быть государственным, но об остальных тоже забывать не стоит. Более того, в языковом законе "нужно что-то менять".
"Вопрос языка у нас всегда политизирован, и это очень обидно. На мой взгляд, в этом вопросе обязательно должен быть украинский – это государственный язык, и здесь вообще нет никаких вопросов. Но закрыть российские театры, телевидение и так далее - это не выход", - уверен Горянский.
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Также актер отметил, что в нынешней ситуации нужно не забывать и об остальных языках в мире.
"Развивать нужно все языки. Нужно быть гражданами мира и учить все языки", - отметил он.
Ранее украинский певец Павло Зибров высказался о двуязычие в Украине.
По его словам, нет ничего страшно в том, что украинцы разговаривают на русском.
"Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот. Никогда не было потасовок на этом фоне", - отметил певец.
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Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
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