В Украине не нужно закрывать российское телевидение



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил актер Владимир Горянский в эфире "Апостроф TV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам Горянского, украинский язык должен быть государственным, но об остальных тоже забывать не стоит. Более того, в языковом законе "нужно что-то менять".

"Вопрос языка у нас всегда политизирован, и это очень обидно. На мой взгляд, в этом вопросе обязательно должен быть украинский – это государственный язык, и здесь вообще нет никаких вопросов. Но закрыть российские театры, телевидение и так далее - это не выход", - уверен Горянский.

Также актер отметил, что в нынешней ситуации нужно не забывать и об остальных языках в мире.

"Развивать нужно все языки. Нужно быть гражданами мира и учить все языки", - отметил он.

Ранее украинский певец Павло Зибров высказался о двуязычие в Украине.



По его словам, нет ничего страшно в том, что украинцы разговаривают на русском.

"Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот. Никогда не было потасовок на этом фоне", - отметил певец.

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"В Украине такого никогда не было, чтобы запрещали говорить на том или ином языке. Даже фашисты не запрещали говорить по-русски или по-украински", - отметил комик.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

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