Одним из признаков профессионализма является надежность. Такси Opti, открыв в течение 15 лет представительства по всей Украине, а также в Литве и Польше, подтверждает свой статус надежного и безопасного перевозчика в период пандемии COVID-19. Компания не только «не свернула» деятельность, но и открыла новое представительство в Ровенской области, а в Киеве увеличила количество машин, https://opti.global/ru/kyiv.

Более того, Opti сохранило все программы лояльности как для пассажиров, так и партнеров, тем самым подтвердив приверженность своим принципам.

Развитие услуг и «богатый» автопарк

Opti это не просто служба перевозок, а современный и многофункциональный сервис, позволяющий решать множество задач.

Так, компания усовершенствована услугу курьерской доставки, внедрив опцию Opti Get – доставка до двери. Услуга позволяет свести к минимуму социальные контакты, что в нынешних реалиях весьма актуально. Кроме этого, сервис не ограничивается доставкой посылок из пункта А в пункт Б, но и предполагает возможность заказа покупок водителю. Для многих жителей Киева Opti Get уже стал ежедневным помощником.

С ослаблением карантина и возобновлением транспортного сообщения, в том числе авиаперелетов и железнодорожных поездок, вернулся и сервис «Встреча с табличкой». Партнер встретит клиентов в условленном месте, проведет к машине и при необходимости поможет с багажом. После такого долго перерыва встреча действительно будет теплой, а радость от нее - обоюдной.

По-прежнему востребованы услуги «Автодрайвер», «Автоняня», «Перевозка домашних животных» и грузовые перевозки, которыми Opti успешно занимается наряду с пассажирскими.

Как отмечалось выше, количество автомобилей и партнеров Opti в Киеве, выросло, что поспособствовало увеличению заказов в условиях повышенного спроса на частные пассажирские перевозки.

В автопарке компании, который укомплектован машинами не старше 2000 года выпуска, присутствуют авто класса Go (стандарт), Choice (комфорт) или Ego (бизнес/премиум). Состояние всех транспортных средств находится под постоянным и бдительным контролем, поскольку безопасность – это профессиональное кредо Opti.

Как заказать Opti

Возникла экстренная необходимость в поездке, не хотите ждать SMS с подтверждением заказа, заранее планируете поездку в аэропорт или на ж/д вокзал, затрудняетесь точно указать свой адрес? Воспользуйтесь мобильным приложением Opti. Кроме легкости в использовании Вас ожидает еще один приятный сюрприз – кешбэк с каждого заказа.

Также заказать такси Opti в Киеве и его пригороде можно по короткому номеру 579 или на сайте компании. Подача авто происходит в течение всего 5-10.