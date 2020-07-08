Редкий вид смерча обрушился на Украину, удивив очевидцев

Стихийное бедствие произошло в Черкасской области и попало на видео. Смерч заметили в небе над селом Васютницы Чернобаевского района Черкасской области еще 4 июля, однако ролик появился в сети только сейчас. Его опубликовал в Фейсбук синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах можно увидеть смерч, который завис прямо в воздухе над домами удивленных жителей. В отличие от других аналогичных явлений его «хвост» не касается земли. Это редкий вид погодного явления, известный под названием «лэндспаут».

«Смерч по типу лэндспаут (landspout) в селе Васютинцы, Черкасская обл., 4 июля 2020 г», - подписал видео синоптик.

Такой вид смерчей образуется на стадии роста в кучевом облаке. Вихрь крутится только в небе и не достает до земли.

Отметим, что сами по себе смерчи возникают из-за перепадов температур, когда сталкиваются потоки холодного и теплого воздуха. В последнее время в Украине наблюдается именно такая ситуация с заметным разбросом температур в разных регионах.

Ранее мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий валятся деревья и страдают люди.

Так, сильный ветер в Одессе повалил деревья. По состоянию на данный момент коммунальщики уже распилили и вывезли 42 из них.

Из-за падения деревьев есть пострадавшие и среди людей. В частности, пострадало двое одесситов, которые были госпитализированы в городскую клиническую больницу №11.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

🌪Смерч по типу лэндспаут (landspout) в селе Васютинцы, Черкасская обл., 4 июля 2020 г. 🎥Источник видео - Блет Ян. Gepostet von Игорь Кибальчич am Dienstag, 7. Juli 2020

Напомним, в Одессе ураган сметает все на своем пути: есть пострадавшие, кадры последствий.

Как сообщала Politeka, стихия разгулялась по Одесчине, град размером со сливу: кадры происходящего.

Также Politeka писала, что стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: "грозы, ливни и даже смерч".