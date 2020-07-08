Редкий вид смерча обрушился на Украину, удивив очевидцев
Стихийное бедствие произошло в Черкасской области и попало на видео. Смерч заметили в небе над селом Васютницы Чернобаевского района Черкасской области еще 4 июля, однако ролик появился в сети только сейчас. Его опубликовал в Фейсбук синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
На кадрах можно увидеть смерч, который завис прямо в воздухе над домами удивленных жителей. В отличие от других аналогичных явлений его «хвост» не касается земли. Это редкий вид погодного явления, известный под названием «лэндспаут».
«Смерч по типу лэндспаут (landspout) в селе Васютинцы, Черкасская обл., 4 июля 2020 г», - подписал видео синоптик.
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Такой вид смерчей образуется на стадии роста в кучевом облаке. Вихрь крутится только в небе и не достает до земли.
Отметим, что сами по себе смерчи возникают из-за перепадов температур, когда сталкиваются потоки холодного и теплого воздуха. В последнее время в Украине наблюдается именно такая ситуация с заметным разбросом температур в разных регионах.
Ранее мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий валятся деревья и страдают люди.
Так, сильный ветер в Одессе повалил деревья. По состоянию на данный момент коммунальщики уже распилили и вывезли 42 из них.
Из-за падения деревьев есть пострадавшие и среди людей. В частности, пострадало двое одесситов, которые были госпитализированы в городскую клиническую больницу №11.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Напомним, в Одессе ураган сметает все на своем пути: есть пострадавшие, кадры последствий.
Как сообщала Politeka, стихия разгулялась по Одесчине, град размером со сливу: кадры происходящего.
Также Politeka писала, что стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: "грозы, ливни и даже смерч".