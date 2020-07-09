Вот это ремонт!

Во Львове коммунальщики необычным способом "починили" поврежденный участок на улице

Как передает Politeka.net, о таком "ремонте" тротуара сообщила в Фейсбуке львовянка Анна Прод.

Она опубликовала пост с соответствующими фото нарисованной брусчатки.

Львовянка обратилась в группу "Гаряча лінія міста Львова" с просьбой отремонтировать поврежденный участок на улице Тракт Глинянский. девушка опубликовала фото, на котором видно, что часть без брусчатки закрыли деревянными досками.

Спустя 2 недели она показала результат выполненной работы. "Просьба закрыть брусчаткой, а не нарисовать брусчатку из бетона", – написала львовянка.

Ранее мы писали, что глава правительства Денис Шмыгаль заявил о перераспределении более 45 миллиардов гривен, перечислив, кому достанутся эти средства

У себя на Фейсбук-страничке Шмыгаль поделился отчетом министра финансов, который был заслушан на днях на заседании Кабмина. В частности, речь шла об использовании средств Фонда борьбы с китайским вирусом, а также упомянутом выше перераспределении, которое было предварительно одобрено.

По информации премьер-министра, из 45,7 млрд гривен:

35 млрд грн пойдут на ремонт и реконструкцию дорог;

7,8 млрд грн - на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

2,9 млрд грн - на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Напомним, кардинальное решение по кредитам принято: за что украинцам разрешили не платить.

Как сообщала Politeka, прожиточный минимум в Украине резко вырастет, в Раде сделали срочное заявление: «Составит не менее 50%...»