Во Львове коммунальщики необычным способом "починили" поврежденный участок на улице
Как передает Politeka.net, о таком "ремонте" тротуара сообщила в Фейсбуке львовянка Анна Прод.
Она опубликовала пост с соответствующими фото нарисованной брусчатки.
Львовянка обратилась в группу "Гаряча лінія міста Львова" с просьбой отремонтировать поврежденный участок на улице Тракт Глинянский. девушка опубликовала фото, на котором видно, что часть без брусчатки закрыли деревянными досками.
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Спустя 2 недели она показала результат выполненной работы. "Просьба закрыть брусчаткой, а не нарисовать брусчатку из бетона", – написала львовянка.
Ранее мы писали, что глава правительства Денис Шмыгаль заявил о перераспределении более 45 миллиардов гривен, перечислив, кому достанутся эти средства
У себя на Фейсбук-страничке Шмыгаль поделился отчетом министра финансов, который был заслушан на днях на заседании Кабмина. В частности, речь шла об использовании средств Фонда борьбы с китайским вирусом, а также упомянутом выше перераспределении, которое было предварительно одобрено.
По информации премьер-министра, из 45,7 млрд гривен:
- 35 млрд грн пойдут на ремонт и реконструкцию дорог;
- 7,8 млрд грн - на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- 2,9 млрд грн - на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.
Напомним, кардинальное решение по кредитам принято: за что украинцам разрешили не платить.
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