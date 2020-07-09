ГЭИ Харьковской области заставило местные органы самоуправления ликвидировать несанкционированные свалки и привести к надлежащему экологическому состоянию территории.
Как сообщает Знай.юа, об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев.
Сначала инспекторы провели внеплановые мероприятия по контролю за санитарно-экологическим состоянием территорий районов Харьковщины. Обратились к председателям райгосадминистраций и органов местного самоуправления в сельской местности с требованиями создать комиссии относительно бесхозных отходов, разработать правила благоустройства территорий, и за июнь 2020 года навести порядок.
Свалки ликвидированы на территориях:
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✅ Задонецко сельского совета;
✅ Донецкой поселкового совета;
✅ Бирковского сельского совета;
✅ в Купьянском районе ликвидировано 32 несанкционированные свалки, с об’объемом отходов 79 м³;
✅ Липецкой сельского совета возле дороги на пансионат «Дубрава» собрано и вывезено на Роганский полигон более 500 мешков мусора.
К сожалению, горы мусора, тысячи нелегальных свалок можно встретить во многих местах Украины. Решить эту проблему способно лишь новое законодательство об отходах, что создаст рынок, механизмы и правила для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий. Когда за мусор будут конкурировать.
А пока надеемся на ответственность граждан и местные органы власти.