ГЭИ Харьковской области заставило местные органы самоуправления ликвидировать несанкционированные свалки и привести к надлежащему экологическому состоянию территории.

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев.

Сначала инспекторы провели внеплановые мероприятия по контролю за санитарно-экологическим состоянием территорий районов Харьковщины. Обратились к председателям райгосадминистраций и органов местного самоуправления в сельской местности с требованиями создать комиссии относительно бесхозных отходов, разработать правила благоустройства территорий, и за июнь 2020 года навести порядок.

Свалки ликвидированы на территориях:

✅ Задонецко сельского совета;

✅ Донецкой поселкового совета;

✅ Бирковского сельского совета;

✅ в Купьянском районе ликвидировано 32 несанкционированные свалки, с об’объемом отходов 79 м³;

✅ Липецкой сельского совета возле дороги на пансионат «Дубрава» собрано и вывезено на Роганский полигон более 500 мешков мусора.

К сожалению, горы мусора, тысячи нелегальных свалок можно встретить во многих местах Украины. Решить эту проблему способно лишь новое законодательство об отходах, что создаст рынок, механизмы и правила для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий. Когда за мусор будут конкурировать.

А пока надеемся на ответственность граждан и местные органы власти.