Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Фейсбук, пишет Znaj.ua.

Победа для всего Киева! Вскоре ГЭИ сможет зайти на проверку Дарницкой ТЭЦ.

Госэкоинспекция не допускалась на предприятие для проведения мероприятий контроля четыре (!!!) раза с 2019 года!

Хотя причины для визита на ТЭЦ были весомые. Это десятки обращений от киевлян относительно возможного загрязнения среды предприятием, в котором живут тысячи людей.

Сегодня пообщался с руководителем предприятия Вячеславом Селивановым в отношении недопусков и возможности все-таки провести проверку. Руководитель Дарницкой ТЭЦ заверил, что уже завтра по инициативе предприятия будет подготовлено обращение, которое позволит госинспекторам провести внеплановое мероприятие по контролю за соблюдением природоохранного законодательства.

ГЭИ проверит, соблюдены ли требования относительно функционирования золоотвала, выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод, утилизации отходов, а также выполняются ли предписания по озеленению территории.

Я настаивал на том, чтобы руководство допустило к проверке инициативную группу киевлян, а также представителей СМИ, чтобы они могли проконтролировать как представителей предприятия, так и госинспекторов. Мне удалось добиться такого разрешения, поэтому о точной дате проведения проверки обязательно сообщу.

Я надеюсь, что руководство сдержит обещания и Госэкоинспекция сможет попасть на Дарницкую ТЭЦ и прозрачно провести проверку. Это наконец поставит точку в той напряженной ситуации, которая сложилась вокруг предприятия.