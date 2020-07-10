Приложение скоро появится в свободном доступе в Google Play market и App Store

Завершилась государственная регистрация приказов Минфина о применении программных РРО, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Мнистерства финансов.

Таким образом, уже с 1 августа фискальное приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования всеми желающими на бесплатной основе.

В Минфине напомнили, что использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года.

Речь идет о продаже технически сложных бытовых товаров с гарантийным ремонтом, медицинских изделий, ювелирной продукции, б/у товаров в рознице. То же касается отелей, турагентств и заведений общепита.

В ведомстве отметили, что введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности.

"Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, в Минфине рассказали, какой будет экономическая ситуация в Украине после отставки Якова Смолия с поста главы НБУ.

Так, глава Минфина Сергей Марченко проинформировал, что смена главы НБУ никак не отразится на украинцах и экономической ситуации в стране в целом. Кроме этого, отставка не сможет повлиять на курс доллара.

Отмечается, что колебания курса и обесценивание украинской гривны, которые наблюдались в обменниках после того, как Смолий подал заявление об отставке, всего лишь временное явление. На данный момент нет объективных причин для того, чтобы курс стремительно пошел вверх.

Напомним, что тарифы на коммуналку неожиданно пересмотрят, в Минфине заявили об изменениях: чего ждать в платежках