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Пляжи Азовского моря заполонили огромные медузы и блохи

Причины и сроки окончания нашествия назвал инженер Одесского филиала Института биологии южных морей Александр Куракин в интервью "Обозревателю".

По словам ученого, основной причиной появления огромных медуз в акватории Азовского моря стало повышение температуры воды и экологическая ситуация.

Украинцы уже не первую неделю жалуются на укусы существ. По мнению специалист, все закончится, когда ветер подует с берега.

"Обилие медуз возле берега наблюдается тогда, когда ветер долго дул с моря. Надо отметить, что медузы-корнероты питаются планктоном. А планктон развивается из-за того, что мы слишком загрязняем наши моря. Мы, можно сказать, переудобряем их. Планктоны буквально вспыхивают на таком удобрении, это очень хорошая пища для медуз. Они начинают развиваться в огромном количестве", – отметил ученый.

Морские блохи, которые кусают даже на глубине, также не дают покоя отдыхающим. Эксперт указал на то,

"Скорее всего, это рачки бокоплавы. Они также питаются планктоном. Обычно их видимо-невидимо в месте прибоя, там, где вода накатывается на песок. И поскольку море им постоянно приносит пищу в виде планктона, то конечно они быстро размножаются", – отметил специалист.

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На снимках видно, что Черное море в некоторых местах изменило свой цвет.

Стоит отметить, что море позеленело неравномерно. Аномалия затронула не только Одессу. Зеленые полосы охватывают практически все Черноморское побережье. Видно, что они следуют за морским течением и образуют своеобразные круги.

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