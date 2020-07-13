Стало известно, как накажут девушек и их родителей

Юные девушки сняли на видео, как одна из них сломала окно в вагоне пригородного поезда Днепр – Каменское

Как сообщает Politeka.net, повредили электричку 9 июля. На видео видно, как девушка ломает окно в вагоне. Несмотря на то, что видео было опубликовано в "сторис", оно быстро разлетелось в сети.

Полиция Днепропетровской области нашла девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео.

Родители девушки согласились компенсировать “Укрзализныци” расходы на ремонт вагона в полном объеме – 4105 грн 26 коп.

На маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУОАП – невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 грн.

На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области. Ювенальная полиция Днепропетровской области нашла и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео. Родители девушек согласились компенсировать «Укрзалізниці» затраты на ремонт вагона в полном объёме, все до копейки, - 4105 гривен 26 копеек. На маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУпАП «Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей». Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен. Родители, уделяйте, пожалуйста, время на должное воспитание Ваших детей, чтобы потом Вам не было стыдно, как в этом прискорбном случае. Gepostet von Антон Геращенко am Freitag, 10. Juli 2020

Ранее мы писали, что пока одни наводят блеск и красоту в парках Харькова, другие делают все возможное, чтобы нивелировать плоды этого труда

Так, в сети появилось видео, снятое в сквере возле Земельного банка. На кадрах видно, как несовершеннолетние жители города разбивают фонари, налили в фонтан моющих средств, из-за чего вода вспенилась, ломают лавочки, обрисовывают и загаживают фасады, плитку и газон.

По словам авторов, каждый день местные жители вызывают полицию, так как невозможно заснуть.

Напомним, харьковчане жалуются на горы мусора на погостах.

Как сообщала Politeka, малолетние вандалы устроили масштабный погром на погосте под Харьковом.

Также Politeka писала, что в Харькове компания вандалов устроила погром.