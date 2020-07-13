Врач показала в сети показательные снимки из больницы в Ужгороде, где лечат заболевших на китайский вирус

Китайский вирус продолжает стремительно распространяться в Украине, а количество новых инфицированных в Закарпатской области, которых каждый день доставляют в больницу, меньшим пока не становится.

Об этом рассказала врач Богдана Булеза, работающая в Ужгороде, на своей странице в Facebook.

Также она опубликована несколько снимков из Областной больницы в Ужгороде, которые демонстрируют опасность вируса.

"Скорые с сиренами ежедневно подвозят все новых и новых пациентов. Больные разные с легким течением, бессимптомные, тяжелые, кислородно-зависимые. Большинство не верит в существование вируса, или если и верит, то уверены, что они не инфицируются, с ними это не случится, да и просто уже все устали от карантина!" – рассказала она.

Булеза отметила, что спрогнозировать течение болезни невозможно. Бывают пациенты, которые поступают с легкой формой, однако за считанные часы их состояние резко ухудшается, и они нуждаются в кислороде.

"Больной держит тебя за руки и через маску тихо спрашивает: "А доживу я до завтра?" А ты не знаешь, что ответить. Каждый из врачей пытается делать все возможное и невозможное! Вирус существует, он тяжелый, поэтому не пренебрегайте своим и нашим здоровьем, берегите себя и своих родных", – отметила она.

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