Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что в Украине должен доминировать исключительно украинский язык

Ницой рассказала, что русский язык завезли в Украину расстрелами, голодомором и танками.

Заявление Ницой прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в twitter.

Он назвал писательницу националисткой, которая пытается создать выдуманную историю.

«Навязывают там сейчас как раз украинский. Если же свести Украину к территории, где говорили на украинском, то и половины от неё не останется», - написал Пушков.

Напомним, что Лариса Ницой высказалась о русском языке в Украине.

По ее мнению, русскоязычность части населения Украины не является ситуацией, которая сложилась исторически.

"Ничего исторически не складывалось. Русский язык был завезен в Украину танками, голодоморами, расстрелами. Русский язык навязан Украине кровью. Очень красивой фразой прикрывают террор и геноцид", – заявила она.

Писательница назвала украинцев, не желающих говорить по-украински, "бездельниками", которые вместо того, чтобы выучить язык своей страны, продолжают рассказывать об исторической справедливости.

"Эти бездельники вместо того, чтобы выучить украинский язык, рассказывают нам о "так исторически сложилось". Учите язык. Русский язык пусть доминирует в России, в Украине должен доминировать украинский язык. Точка", – резюмировала Ницой.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой назвала главное отличие русскоязычных от украиноязычных.

Также Politeka писала, что Ницой раскрыла, почему Украина еще не оторвалась от "русского мира".